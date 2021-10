Comune di Quarona cerca operaio da assumere

Chiamata pubblica per un posto da operaio (categoria B1). Il Comune di Quarona assume a tempo indeterminato.

Comune di Quarona cerca operaio

Chiamata pubblica per un posto da operaio al Centro per l’impiego di Borgosesia. L’incarico è per conto del Comune di Quarona, che assumerà a tempo indeterminato. Qui tutte le informazioni.

Candidature solo online

Sarà possibile presentare la candidatura dalle 00.01 di martedì 26 ottobre alle 23.59 di mercoledì 27 ottobre. Le domande pervenute al di fuori della fascia indicata non saranno ritenute valide e non sarà dato riscontro.

Sarà possibile candidarsi esclusivamente online, collegandosi al link per la presentazione della domanda oppure al QR code pubblicato sul sito di “Agenzia Piemonte Lavoro”. Una volta verificato il possesso dei requisiti di partecipazione, il candidato verrà indirizzato a un modulo che dovrà essere compilato in tutti i suoi campi e in modo corretto.

Il candidato potrà accedere alla procedura direttamente da un pc desktop, un notebook, un tablet o uno smartphone. Al termine della compilazione e trasmissione del modulo il sistema avviserà il candidato.

Quali sono i requisiti

I requisiti richiesti sono diploma di scuola media inferiore (o titolo analogo equiparato presente nell’ordinamento italiano); cittadinanza italiana o di paesi dell’Unione Europea, oppure cittadinanza di altri Paesi ma con permesso di soggiorno di lungo periodo; patente B; patentino fitosanitario; possesso di attestato con esito positivo corso formazione professionale per uso motosega, decespugliatore, nelle operazioni di abbattimento e potatura; attestato con esito positivo corso di formazione per manovratore escavatori idraulici, caricatori frontali e terne; possesso attestato con esito positivo corso di formazione generale alla salute e sicurezza per i lavoratori.

