Con quattro nuove telecamere Ghemme vuole fermare ladri e vandali

I finanziamenti per potenziare il sistema di videosorveglianza con quattro nuove telecamere sono legati a un accordo sottoscritto con la prefettura di Novara.

Ghemme punta sulla sicurezza con nuove telecamere

Il Comune di Ghemme sottoscrive il “Patto per la sicurezza urbana” con la Prefettura di Novara. Grazie all’accordo si candida a ottenere finanziamenti volti a potenziare il sistema di videosorveglianza del paese.

Come si legge nell’atto di approvazione della versione esecutiva del progetto “Ghemme sicura”, la decisione è stata presa dall’amministrazione comunale per «la tutela del patrimonio comunale da atti di vandalismo e la prevenzione di specifici reati in ambiti particolarmente sensibili. Oltre che per assicurare maggiore sicurezza alla collettività e preservare il territorio, anche attraverso la rilevazione di situazioni di pericolo per la sicurezza urbana».

Un gruppo di lavoro ad hoc

A questo proposito era stato creato un gruppo di lavoro composto dalla comandante della Polizia municipale Anna Assi come responsabile unico del procedimento e Agnese Di Napoli come collaboratrice.

Il progetto complessivo è articolato sulla posa di quattro nuovi occhi elettronici in altrettanti ingressi del paese. In ciascuno di essi saranno installate una telecamera di lettura targhe e ripresa del contesto; due telecamere di contesto fisso di tipo “bullet”.

I nuovi punti di controllo

Le videocamere saranno collocate in via Romagnano, in corrispondenza della rotatoria all’incrocio con la strada provinciale 299; in via Novara, anche in questo caso nelle vicinanze della rotonda allo svincolo con la strada provinciale della Valsesia; in via Vittorio Veneto, all’altezza del numero civico 9 dove, oltre a esservi una delle principali entrate verso il centro storico, si trova nelle vicinanze di un parcheggio pubblico e del polo scolastico che ospita sia l’asilo nido che le scuole dell’infanzia e primaria.

Le ultime telecamere saranno situate in via per Carpignano, all’altezza del cimitero, dove appena qualche mese fa si sono verificati due episodi ravvicinati di furto di rame. l progetto ha un importo complessivo di 58.248,80 euro, di cui 39.980 per lavori a base d’asta. La somma già disposizione del Comune è di 18.304,80, mentre la quota di finanziamento è pari a 11.656,96 euro.

Foto di Sandro Mori.

LEGGI NOTIZIA OGGI DA CASA: IL TUO GIORNALE COMPLETO IN VERSIONE DIGITALE