Contest “Funghi più belli”, giovedì terza passerella: inviate le vostre foto!

Giovedì 8 ottobre su Notizia Oggi tornerà il concorso dedicato ai “funghi più belli” trovati nei boschi di Valsesia, bassa Valsesia, Valsessera e Valdilana. Sarà la terza passerella di fotografie pubblicata sul giornale, dopo i primi due appuntamenti delle scorse settimane.

Per entrare nella nuova selezione c’è però ancora pochissimo tempo: le immagini devono essere inviate entro domani, domenica 4 ottobre. L’iniziativa continua così a raccogliere gli scatti degli appassionati che frequentano i boschi del territorio in queste settimane autunnali. Ci sarà poi una quarta e ultima passerella la settimana successiva, con termine per l’invio delle foto fissato per domenica 11 ottobre.

Fino a due foto, più uno scatto con l’autore

Il concorso è promosso dall’Associazione Informazione del territorio insieme a Notizia Oggi, con la collaborazione del Gruppo Micologico Biellese. Ogni partecipante può inviare fino a due fotografie dedicate ai funghi raccolti o osservati nelle aree interessate. Per l’invio, usare WhatsApp al numero 370.3518.212.

È inoltre possibile aggiungere una terza immagine con l’autore accanto al proprio ritrovamento. Non conta soltanto la rarità dell’esemplare: nella valutazione avranno peso anche la qualità della fotografia, l’ambientazione e la capacità di raccontare il bosco. Occorre inviare le foto con il proprio nome e cognome, e la zona in cui sono state scattate le immagini.

Cinque vincitori al termine dell’iniziativa

A conclusione del concorso, una giuria composta da tre fotografi professionisti sceglierà le immagini migliori. Saranno proclamati cinque vincitori, che vedranno i propri scatti pubblicati su Notizia Oggi e riceveranno una gigantografia della foto premiata.

Il Gruppo Micologico Biellese metterà inoltre a disposizione un attestato per i vincitori. L’obiettivo resta valorizzare i boschi e la passione per la fotografia, raccogliendo immagini capaci di raccontare l’autunno del territorio attraverso i suoi funghi.

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