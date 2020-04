Coronavirus Piemonte: Cirio fa restare chiuse anche le cartolibrerie. Il governatore annulla anche gli spiragli lasciati dal Governo: “Unica strada per non cancellare gli sforzi fatti fin qui”.

Coe già annunciato, il governatore del Piemonte Alberto Cirio proroga fino al 3 maggio l’ordinanza che impone il blocco quasi totale per arginare l’emergenza virus. Non cambia quindi nulla: il Governo aveva dato la possibilità di riaprire a librerie, cartolibrerie e negozi con articoli per l’infanzia, ma la stretta della Regione è ancora più decisa. «L’unica strada per non vanificare ciò che è stato fatto finora è la linea del rigore» ha detto il presidente. Resta sempre possibile la vendita con recapito a domicilio.

