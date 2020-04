Coronavirus Piemonte: i contagi superano i 20mila, ma è nuovo record di guariti. In provincia di Vercelli le guarigioni stanno per raggiungere il numero di decessi.

Trend ancora tra luci e ombre per quanto riguarda il contagio da Coronavirus in Piemonte. Oggi, sabato 18 aprile, i contagi complessivi sono saliti oltre quota 20mila: segno che il virus continua a diffondersi, anche se in modo minore. D’altra parte i guariti sono ben 304, un numero che supera anche il record di ieri.

I guariti

Oggi il numero totale di guariti di 2.440 (304 in più di ieri): 193 (+32) in provincia di Alessandria, 91 (+7) in provincia di Asti, 100 (+11) in provincia di Biella, 260 (+32) in provincia di Cuneo, 216 (+57) in provincia di Novara, 1.293 (+141) in provincia di Torino, 129 (+10) in provincia di Vercelli, 123 (+7) nel Verbano-Cusio-Ossola, 35 (+7) provenienti da altre regioni. Altri 1.648 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo.

I decessi salgono a 2.302

Sono 78 i decessi di persone positive al test del Coronavirus Covid-19 comunicati nel pomeriggio dall’Unità di crisi. Il totale complessivo è ora di 2.302 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi su base provinciale: 455 ad Alessandria, 116 ad Asti, 144 a Biella, 172 a Cuneo, 218 a Novara, 942 a Torino, 132 a Vercelli, 99 nel Verbano-Cusio-Ossola, 24 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

La situazione dei contagi

Sono 20.581 (+627 complessivi rispetto a ieri), le persone finora risultate positive al “Covid-19” in Piemonte: 2.762 in provincia di Alessandria, 1.040 in provincia di Asti, 758 in provincia di Biella, 1.982 in provincia di Cuneo, 1.945 in provincia di Novara, 9.871 in provincia di Torino, 967 in provincia di Vercelli, 924 nel Verbano-Cusio-Ossola, 216 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 116 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 322 (-6 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 3.184 Le persone in isolamento domiciliare sono 10.685. I tamponi diagnostici finora eseguiti sono 94.278, di cui 48.384 risultati negativi.

