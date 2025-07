Si tuffa nel lago dove l’acqua è troppo bassa: 25enne grave in ospedale. E’ accaduto a Dormelletto, adesso il giovane rischia la paralisi.

Si tuffa nel lago dove l’acqua è troppo bassa: 25enne grave in ospedale

Tragedia sfiorata nella serata di venerdì 4 luglio a Dormelletto, sul Lago Maggiore. Un giovane di 25 anni, di origine marocchina e residente in Lombardia, si è tuffato in acqua dalla spiaggia libera in località Pirolino, ma il fondale in quel punto era troppo basso. Lo riporta il Corriere di Novara.

L’impatto con il fondo è stato violento: il ragazzo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Novara, in codice rosso. Attualmente è ricoverato in prognosi riservata e, secondo quanto si apprende, rischia gravi conseguenze neurologiche.

Il bagnino era appena andato via

L’incidente è avvenuto poco dopo le 18.45, appena finito il turno del bagnino che quotidianamente sorveglia quella zona. Il servizio di sorveglianza è garantito dal consorzio Basso Demanio dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30. Purtroppo il tuffo è avvenuto proprio dopo la fine del turno.

È stato comunque lo stesso bagnino, ancora presente in zona, ad allertare subito i soccorsi e a richiedere l’intervento del 118. Sulla spiaggia prestano servizio anche i volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri, ma il loro presidio si conclude poco prima delle 18.

Foto d’archivio

