Scontro tra due auto a Grignasco: intervento dei soccorsi. LE FOTO

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri, giovedì 3 luglio, in via Della Madonna a Grignasco. Si tratta del rettilineo che collega la provinciale 75 che costeggia il paese con la rotonda per via Verdi e via Volta, non lontano dal luogo teatro di un altro incidente pochi giorni fa. Nell’incidente sono state coinvolte due vetture che si sono scontrate lateralmente all’altezza di un incrocio residenziale.

Si trattava di Citroën C4 e una Hyundai I20. Dalle prime ricostruzioni, sembrerebbe che le due auto si siano urtate durante una manovra di svolta o immissione sulla carreggiata. L’impatto ha causato danni visibili ai lati delle vetture, ma fortunatamente nessuno degli occupanti risulta in gravi condizioni.

L’intervento dei soccorritori

Sul posto sono intervenuti gli operatori del Servizio radio emergenza di Grignasco. La polizia locale e un apattuglia della polizia stradale hanno effettuato i rilievi del caso e ha gestito la viabilità, che ha subito solo qualche rallentamento.

Il tratto interessato, solitamente tranquillo, è stato momentaneamente chiuso per permettere i soccorsi e la rimozione dei veicoli. Alcuni residenti, richiamati dal rumore dell’impatto, sono scesi in strada per verificare la situazione.

L’esatta dinamica è al vaglio degli agenti, ma si ipotizza una mancata precedenza o una disattenzione alla guida.

