Momenti di paura a Pray: donna di 70 anni urtata da un’auto. Per fortuna le condizioni della pensionata non sono gravi.

Momenti di paura a Pray: donna di 70 anni urtata da un’auto

Attimi di apprensione nella l’altro giorno nel comune di Pray, dove una donna di 70 anni è stata urtata da un’automobile mentre si trovava in strada. L’incidente si è verificato poco dopo le 11.30, in circostanze ancora non ufficializzate.

Secondo quanto riferito, alla guida del veicolo vi era un uomo di 65 anni. Per cause che saranno chiarite dagli accertamenti in corso, l’auto ha investito la donna, facendo per qualche momento temere che si fosse fatta male.

LEGGI ANCHE: Ragazzina spaventata da un cane viene investita da un’auto: è accaduto a Crevacuore

L’intervento dei soccorritori

Sul posto è immediatamente intervenuto il personale sanitario del 118, che ha prestato le prime cure alla donna. Fortunatamente le sue condizioni non sono apparse gravi fin da subito: è stata infatti trasportata in codice verde all’ospedale di Borgosesia, dove è stata sottoposta ad accertamenti e trattamenti medici di routine.

Presenti sul luogo dell’accaduto anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente. Al momento non si segnalano provvedimenti a carico del conducente.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook