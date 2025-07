A Borgosesia domani nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. ampie schiarite in serata, sono previsti 13mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4233m.

Mattinata instabile: attese precipitazioni leggere

Il sabato 5 luglio 2025 inizierà con temperature percepite di 22°C e un vento da nord-est a 14 km/h. Si segnala una possibile pioggia nella prima parte della giornata con precipitazioni fino a 7.9 mm e un tasso di umidità del 70%.

Pomeriggio soleggiato e caldo: fino a 30°C percepiti

Nel pomeriggio, il tempo migliora sensibilmente: le temperature saliranno fino a 29°C reali e 30°C percepiti, accompagnate da una leggera brezza da sud-sud-est. Umidità in calo al 54% e zero termico oltre i 4200 metri, segnalano una fase più stabile.

Serata mite e gradevole

In serata, le temperature si manterranno elevate, attorno ai 26-27°C, con un’umidità ancora moderata (68%). Il vento ruoterà da nord a 12 km/h. Nessuna pioggia attesa.

Tendenza meteo

Domenica 6 luglio : torna l’instabilità: piogge attese nel pomeriggio e in serata con un accumulo complessivo superiore ai 16 mm. Le temperature massime si abbassano leggermente (fino a 28°C percepiti).

: torna l’instabilità: piogge attese nel pomeriggio e in serata con un accumulo complessivo superiore ai 16 mm. Le temperature massime si abbassano leggermente (fino a 28°C percepiti). Lunedì 7 luglio : giornata asciutta e soleggiata, con punte di 29°C e umidità in netto calo. Venti moderati da sud-est.

: giornata asciutta e soleggiata, con punte di 29°C e umidità in netto calo. Venti moderati da sud-est. Martedì 8 luglio: temperature più fresche, massime sui 25°C e possibile pioggia leggera nel pomeriggio (0.6 mm).

