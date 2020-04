Coronavirus Piemonte: presto una guida per tornare a lavorare.

Coronavirus Piemonte: presto una guida

La Regione Piemonte lavora con il Politecnico di Torino alla ripresa delle attività produttive. «Stiamo predisponendo una guida per chi vuole lavorare in sicurezza – ha affermato il presidente Alberto Cirio a Rai Radio1 -. Abbiamo bisogno che le nostre attività ripartano e quindi facciamo una proposta al Governo, scientificamente testata dall’Università, che può dare una graduazione magari anche legata all’età, per far tornare a lavorare le persone meno esposte al rischio. Penso si possa ragionare su un orario lavoro diverso, magari che non preveda la mensa».

LEGGI NOTIZIA OGGI DA CASA: IL TUO GIORNALE COMPLETO IN VERSIONE DIGITALE