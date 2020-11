Covid Piemonte: frena l’impennata di ricoveri in ospedale. Oggi aumento di 8 pazienti in terapia intensiva e 43 negli altri reparti.

Covid Piemonte: frena l’impennata di ricoveri in ospedale

I ricoveri sono sempre in aumento, ma la curva rallenta: «il bollettino dell’Unità di crisi regionale riporta un aumento di 8 pazienti in terapia intensiva (ora in totale 348), e 43 negli altri reparti (4833 in tutto). Assai meno rispetto a ieri. Sono invece molti di più rispetto a ieri i nuovi casi positivi (+4787), ma a fronte di un numero record di tamponi processati, +24901. Si legge sull’Ansa: «Gli incrementi di ieri, rispetto a martedì, erano stati di 2953 positivi e 13578 tamponi. I decessi comunicati sono 77, che portano a 4903 il totale dei morti positivi al Covid dall’inizio della pandemia, in Piemonte. L’incremento dei guariti è di 1866. Le persone in isolamento domiciliare sono 58.017».

