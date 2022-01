Covid Piemonte: passato il peggio, curva in discesa. Calano anche i ricoveri, i guariti tornano a superare i nuovi contagi.

La curva del Covid sembra aver imboccato un percorso di discesa. In Piemonte stanno migliorando tutti i principali indicatori: il tasso di incidenza, il numero dei ricoveri, il rapporto tra nuovi casi e guarigioni. Nonostante questo, la regione resterà zona arancione ancora per questa settimana, perché si fa sempre riferimento a dati della settimana precedente.

I numeri

Nell’ultimo report dell’Unità di crisi regionale si evidenzia il 10,5 per cento di tampini positivi su quelli eseguiti. I guariti sono 15.225 e fronte di 9.568 nuovi casi. In calo i ricoveri: 121 in terapia intensiva (-11) e 2.079 nei reparti ordinari (-31). In calo anche e le persone in isolamento (- 148.660). Gli attualmente positivi sono 150.860.