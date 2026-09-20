Seguici su

AttualitàVarallo e alta Valsesia

Crolla pianta sulla Varallo-Morondo

I vigili del fuoco sono intervenuti anche con l’utilizzo di una piattaforma aerea.

Pubblicato

5 minuti fa

il

Aggiungi Notizia Oggi.it come Fonte preferita su Google

Crolla pianta sulla Varallo-Morondo. Per fortuna non transitava nessun veicolo quando un albero è caduto sulla strada che conduce nella frazione varallese.

Crolla pianta sulla strada

Intorno alle 18.30 di ieri, sabato 19 settembre, una a squadra di pompieri, del distaccamento di Varallo è intervenuta sulla carrozzabile che porta a Morondo.

Arrivata sul posto la squadra ha provveduto alla rimozione dell’albero che invadeva la carreggiata con l’ultilizzo anche della piattaforma aerea.

Sul posto anche la Polizia Locale.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
Clicca per commentare

Tu cosa ne pensi?

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *