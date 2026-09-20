AttualitàVarallo e alta Valsesia
Crolla pianta sulla Varallo-Morondo
I vigili del fuoco sono intervenuti anche con l’utilizzo di una piattaforma aerea.
Crolla pianta sulla Varallo-Morondo. Per fortuna non transitava nessun veicolo quando un albero è caduto sulla strada che conduce nella frazione varallese.
Crolla pianta sulla strada
Intorno alle 18.30 di ieri, sabato 19 settembre, una a squadra di pompieri, del distaccamento di Varallo è intervenuta sulla carrozzabile che porta a Morondo.
Arrivata sul posto la squadra ha provveduto alla rimozione dell’albero che invadeva la carreggiata con l’ultilizzo anche della piattaforma aerea.
Sul posto anche la Polizia Locale.
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