Da candidato sindaco a diacono: a Serravalle prima messa per Marco Avondo

Domenica scorsa nel Duomo di Vercelli il serravallese Marco Avondo è stato ordinato diacono. Una persona molto conosciuta in paese, che negli anni passati era stato anche candidato sindaco e aveva ricoperto il ruolo di consigliere comunale in minoranza.

Poi, parallelamente alla sua vita lavorativa e alla sua famiglia, ha intrapreso un cammino che l’ha portato infine ad un traguardo importante: il diaconato. Fino al traguardo di domenica scorsa. «Posso dire è che è stato davvero molto sentita questa cerimonia non solo per me, mia moglie e la mia famiglia ma anche per tutti gli amici e i conoscenti che hanno voluto condividerla insieme a noi – spiega Avondo -. E’ un passo particolarmente importante che sancisce l’inizio di un nuovo capitolo di vita».

La prima messa in paese

Una bella comitiva di concittadini ha vissuto insieme al diacono la cerimonia. «Ho cercato di trattenere le lacrime ma alla fine quando ho visto durante l’Eucarestia anche ex colleghi dell’università- prosegue – amici del periodo scout oltre che una delegazione della parrocchia di Serravalle, mi sono proprio commosso. E’ stato davvero bello condividere questo pezzetto di vita insieme a tutti loro. E sinceramente mai mi sarei immaginato di vedere certi volti. Sono davvero felice e ringrazio tutti coloro che hanno vissuto con me l’ordinazione diaconale».

E nella giornata di oggi, sabato 14 dicembre, nel tardo pomeriggio, dalle 18, nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, la prima messa officiata da don Ambrogio Asei Dantoni, insieme al diacono Marco Avondo. «Anche questo sarà sicuramente un momento che mi segnerà – conclude – e sono davvero grato di poterlo vivere nel mio paese». Tutti sono invitati a partecipare a questo momento di raccoglimento.

