Dal 21 gennaio in Piemonte via alle vaccinazini Covid. In Piemonte è pronto il piano per la vaccinazione contro il Covid, che sarà approvato dalla Giunta Cirio entro l’anno nell’ambito dell’aggiornamento del piano pandemico ‘fase 3’. Una “sfida epocale”, illustrata oggi dal responsabile per l’area amministrativa e giudiziaria dell’Unità di Crisi, Antonio Rinaudo, in videoconferenza con il governatore Alberto Cirio.

Come riporta La Provincia di Biella, sul territorio regionale sono stati individuati 28 punti di stoccaggio delle dosi, che saranno attrezzati con frigoriferi in grado di raggiungere i -80 gradi richiesti dalla conservazione del vaccino Pfizer. La vaccinazione, al via il 21 gennaio, avverrà in due fasi: la prima riguarderà tutto il personale degli ospedali, più il personale e gli ospiti delle Rsa. Complessivamente sono 195 mila persone, anche se il dato viene continuamente aggiornato, per esempio con la recente aggiunta dei volontari. E’ stato stimato che in questa fase serviranno 143 medici, 160 infermieri, 150 Oss, e 145 unità di personale amministrativo. La seconda fase coinvolgerà scuole e forze dell’ordine, il resto della popolazione a seguire.

