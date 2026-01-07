Delusione Lotteria Italia: Vercelli e Biella a mani vuote. In provincia di Novara un vincita di 50mila e una di 20mila euro.

Delusione Lotteria Italia: Vercelli e Biella a mani vuote

Un anno fa a Borgosesia si festeggiava la vincita di 100mila euro: nella tabaccheria di Aranco era infatti stato venduto uno dei biglietti estratti tra i premiati della Lotteria Italia (premi di seconda categoria).

Quest’anno invece non solo la provincia di Vercelli, ma anche quella di Biella sono rimaste a bocca asciutta: nemmeno uno dei biglietti acquistati è tra i vincitori. Va un po’ meglio nel Novarese: a Novara è stato acquistato uno dei biglietti di terza categoria, il numero Q 220879 che si aggiudica 50mila euro. A Galliate invece qualcuno festeggia per la vincita di 20mila euro: il biglietti vincente è il numero S 060016. Per verificare il proprio biglietto, cliccare QUI.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook