Digital Health, quando la tecnologia incontra la sanità

L’evoluzione della tecnologia negli ultimi anni ha portato alla Digital Health. Per il futuro, il modello di sviluppo della sanità implementerà ancor di più la tecnologia: già oggi possiamo fare affidamento su moderni computer in grado di lavorare al passo dell’uomo, di rispondere alle esigenze dei pazienti. Il processo di digitalizzazione delle aziende ospedaliere e sanitarie è in costante crescita.

E non sono nemmeno da sottovalutare i vari dispositivi attualmente in commercio per controllare lo stato di salute, come per esempio gli Smartwatch: tengono sott'occhio il battito cardiaco. Persino i nostri cellulari ci dicono quanto dormiamo, se soffriamo di disturbi del sonno. E con i computer portatili, possiamo accedere alla cartella sanitaria online, richiedere la ricetta dematerializzata.

Nuove tecnologie e salute

Il processo di digitalizzazione nel campo sanitario ha portato molti di noi a conoscere determinati termini, come la ricetta elettronica, la tessera sanitaria elettronica o la cartella medica online. Il modello organizzativo degli ospedali era destinato a cambiare già da un decennio, ma molti non erano pronti: la tecnologia, ancora oggi, viene talvolta vista con diffidenza. Eppure, ci ha permesso di fare dei passi in avanti da gigante, salvando migliaia di vite in tutto il mondo.

La Digital Health continuerà ad acquisire rilevanza, e saranno tante le aziende che investiranno sulla salute delle persone. Allo stesso modo, anche i brand dei PC o della telefonia mobile continueranno a offrire dei prodotti che possano fungere da dispositivi utili per seguire con attenzione la nostra salute.

Digitalizzazione sanitaria

La digitalizzazione in sanità è diventato un tema quanto mai importante nell’ultimo periodo. Le innovazioni tecnologiche continuano ad assumere un peso maggiore: portano le imprese e le strutture sanitarie a rimanere al passo con i tempi, proponendo soluzioni immediate per i pazienti.

Gli strumenti digitali in sanità hanno visto un incremento durante il 2020, l’anno della pandemia da Coronavirus: il valore sul mercato delle tecnologie sanitarie è cresciuto a dismisura. Il trend della digitalizzazione sanitaria non si potrà mai fermare, ma solo perfezionare: giungere a un livello tale da mettere i pazienti al primo posto, sempre.

La tecnologia negli ospedali

Scienza, medicina e tecnologia camminano insieme: l’obiettivo è di salvare quante più vite possibili, di aumentare l’aspettativa di vita, di essere un supporto fondamentale per i pazienti. Per il momento, l’Italia sta percorrendo la strada verso la digitalizzazione a piccoli passi, sperando che per il futuro saremo più pronti a rispondere al trend attuale, favorendo lo sviluppo della sanità digitale ospedaliera.

La diffusione delle nuove tecnologie è stata utile per accrescere la conoscenza delle persone, per comprendere l’importanza della prevenzione e di uno stile di vita maggiormente sano. Con la connessione a internet e i PC portatili o fissi, la gente si tiene informata sugli ultimi sviluppi, segue le vicende mediche, optando per una vita più equilibrata e migliore.

Come mettere in pratica la digitalizzazione sanitaria da casa?

Se è vero che la tecnologia in ambito medico è diventata fondamentale, anche per noi da casa significa molto. Per esempio, avere un computer ti consente di accedere ai siti della sanità, di controllare la tua scheda medica, persino di richiedere la ricetta dematerializzata.

Non è più necessario che ti rechi dal medico per prescrivere i farmaci che richiedono la ricetta tradizionale. Oggi esistono la ricetta elettronica, la cartella clinica elettronica – che ripercorre tutta la tua storia di salute.