Diventiamo zona arancione? Forse da venerdì. In Piemonte continua a rallentare la curva dei contagi, potrebbero riaprire i negozi oggi chiusi.

Diventiamo zona arancione? Forse da venerdì

La Regione Piemonte potrebbe passare da zona rossa a zona arancione. La certezza non c’è ancora, saranno decisivi i dati dei prossimi giorni: venerdì sarà giorno di esame. Ma di certo la curva dei contagi sta rallentando in modo costante, e quindi potrebbe essere rivista la classificazione, passando quindi a restrizioni meno severe.

Spostamenti più liberi e negozi aperti

Che cosa comporterà l’abbassamento del livello di guardia? Primo, la possibilità di spostamento all’interno del proprio Comune di residenza anche senza comprovati motivi di lavoro, salute, urgenza e necessità. In secondo luogo, riaprono quei negozi al dettaglio che sono stati chiusi perché considerati non essenziali. Restano invece chiusi bar pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie (ad esclusione delle mense e del catering) che possono continuare a effettuare esclusivamente servizi d’asporto (fino alle 22) e a domicilio

