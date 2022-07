Docbi premia Enzo Vercella Baglione, uomo di cultura appassionato del territorio

Il Docbi premia Enzo Vercella Baglione per il suo contributo alla cultura e il suo grande amore per il territorio

Il Docbi ha voluto premiare Enzo Vercella Baglione, socio fondatore e consigliere dell’associazione fino a pochi mesi fa.

A lui il direttivo ha consegnato un riconoscimento alla Fabbrica della ruota di Pray durante l’inaugurazione della mostra dal titolo “Matteo Marciandi, fotografo per passione”, curata dal DocBi – Centro Studi Biellesi. La figura del fotografo triverese, morto nel 1982, e la sua produzione artistica (anche in ambito pittorico) è stata illustrata da Giovanni Vachino, Domenico Ubertalli, Sergio Marucchi e Marcello Vaudano.

A margine dell’inaugurazione, come accennato, è stata consegnata una targa a Enzo Vercella Baglione, coggiolese, socio fondatore del DocBi e consigliere dell’associazione fino a pochi mesi fa. «Per decenni Enzo ha impersonato lo spirito DocBi: amore per il territorio, curiosità intellettuale e fattiva disponibilità a lavorare», spiegano dall’associazione. Per questo, Giovanni Vachino lo ha ringraziato esprimendo a nome di tutta l’associazione affetto e gratitudine.

La mostra prosegue

La mostra su Marciandi invece sarà aperta fino al 25 settembre tutte le domeniche dalle ore 14.30 alle 18.30 nell’ambito della Rete Museale Biellese. Ingresso 3 euro (gratuito per i soci DocBi e i possessori della tessera Piemonte Musei). Marciandi iniziò l’attività lavorativa a Torino. Si trasferì poi a Trivero nel 1928 per lavorare presso il lanificio Ermenegildo Zegna. Per quanto molto impegnato nella professione laniera, lasciò spazio alla vena artistica che lo animava: praticava da dilettante la pittura e la scultura, ma si dedicò soprattutto alla fotografia, che esercitò a buon livello, ottenendo significativi risultati e riconoscimenti in ambito non solo locale. I soggetti delle sue fotografie spaziavano dalle vedute paesaggistiche – soprattutto le Alpi biellesi, la Panoramica Zegna in costruzione e gli alpeggi dell’Alta Valsessera – agli aspetti artistici ed etnografici.

In foto Giovanni Vachino, Enzo Vercella Baglione e Marcello Vaudano.

