Domenica la fiera agricola a Lenta

A Lenta va in scena la fiera agricola domenica 8 giugno. L’evento rientra nei festeggiamenti del Giubileo di Sant’Olimpio. Tutto è ormai pronto per il debutto. A organizzare gli appuntamenti il Comitato Sant’Olimpio di Lenta.

Domenica 8 giugno dalle 10 esposizione di trattori e mezzi d’epoca, ci sarà la possibilità di provare il battesimo della sella con un giro in pony. Prevista la partecipazione straordinaria della associazione “Avicoli de La Vallée” con varietà di razze di polli ornamentali dai variopinti colori, forme e dimensioni”. Si potranno trovare anche tanti banchetti di prodotti del territorio e street food.

Per i bambini dai 4 anni ci sarà anche un laboratorio creativo “Crea la tua casetta”. Per informazioni 348.79.51.922 o 347.14.41.769. A organizzare l’evento il Comune di Lenta con la collaborazione degli agricoltori.

Il programma

Ma gli appuntamenti saranno tanti in occasione della fiera agricola. Dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.30 sempre domenica 8 giugno al castello monastero ci sarà una mostra fotografica dal titolo “Sant’Olimpio 100 anni di giubileo”, a disposizione poi visite al monastero benedettino e alla cripta di San Biagio a cura dell’associazione culturale “Il castello” di Lenta. Si troveranno poi esposizioni del “Piccolo mondo in miniatura” e “Il mondo del riso” con Alberto Galante: dalla raccolta al prodotto finito. Alle 12 aprirà il punto ristoro gestito dalla Pro loco con paniscia, panini con salamella e taglieri. Al campo sportivo “La pieve” invece alle 10 ci sarà “Una partita per Sant’Olimpio”, sfida di calcio a undici tra over 30 e millienials. Alle 17 infine in chiesa parrocchiale sarà proposta la serata musicale dal titolo “Music travel”: esibizione della band composta da alunni ed ex alunni della scuola media di Arborio.

