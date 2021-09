Dopo il Giro d’Italia arriva in Valsesia la Gran Piemonte.

Dopo il Giro d’Italia

L’Assessore Regionale al Turismo Fabrizio Ricca ed il Sindaco di Borgosesia, On. Paolo Tiramani, hanno presentato venerdì 2 settembre a Torino la classica di ciclismo “Gran Piemonte”, che si terrà il prossimo 7 ottobre con partenza a Rocca Canavese ed arrivo a Borgosesia: si tratta, insieme alla Milano-Torino in programma il 6 ottobre, di una delle più prestigiose gare nazionali e gli appassionati di ciclismo già fremono, perché il percorso, adatto ai velocisti, promette spettacolo.

«L’arrivo a Borgosesia è frutto dell’ottima gestione che la Valsesia ha saputo garantire, con grande unità territoriale, in occasione del Giro d’Italia – commenta orgoglioso il Sindaco Paolo Tiramani – noi ci siamo messi a disposizione di RCS per fornire tutto il supporto logistico necessario, dunque il Palazzetto Loro Piana diventerà quartier generale di tappa e la nostra città sarà teatro di un grande evento sportivo e la Vicesindaco Emanuela Buonanno, Assessore allo Sport, coordinerà tutte le operazioni».

La GRAN Piemonte sarà alla sua 105a edizione e si snoderà lungo un tracciato di 168 km, sostanzialmente pianeggiante, da Rocca Canavese fino alla nostra città, attraversando le ondulazioni del Canavese e con un’unica vera asperità, la Serra, tra Ivrea ed il biellese. Dopo aver sfiorato le Alpi, i ciclisti scenderanno a Biella, per poi raggiungere la Valsesia dove si svolgerà il finale con un circuito di circa 35 km dove non si passa sull’arrivo.

Ingresso in circuito a Gattinara quindi primo passaggio vicino a Borgosesia, ma sull’altra riva del fiume. Si superano quindi le facili ondulazioni di Azoglio per riportarsi a Gattinara e di lì alla linea di arrivo. Ultimi 5 km costantemente in leggerissima salita su strade di media larghezza prima del rettilineo finale. Paolo Bellino, Amministratore Delegato e Direttore Generale di RCS Sport, ha detto: «Continua il rapporto consolidato tra RCS Sport e la Regione Piemonte. Come ogni anno la Gran Piemonte, così come la Milano-Torino, vedrà al via alcuni dei più forti corridori del panorama internazionale».

Grande la soddisfazione del Sindaco, sia per l’aspetto sportivo che per il significato promozionale dell’evento: «Le immagini della gara verranno trasmesse e viste nei cinque continenti – commenta a conclusione dell’annuncip Paolo Tiramani – e dunque, così come è stato a maggio in occasione del Giro, ancora una volta la Valsesia avrà

grandissima visibilità, con ricadute positive per il tessuto economico della nostra area».