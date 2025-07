Uomo morso dal proprio cane: finisce in ospedale. E’ accaduto a Veglio, un centro della valle di Mosso.

Uomo morso dal proprio cane: finisce in ospedale

Momenti di paura l’altro giorno a Veglio, un comune del Biellese orientale. Un uomo di 59 anni è stato aggredito dal proprio cane all’interno della sua abitazione, riportando una profonda ferita al braccio. Lo riportano i colleghi de La Provincia di Biella.

Dopo l’attacco, l’uomo è riuscito a chiudere l’animale in una stanza per evitare ulteriori conseguenze, poi ha chiesto aiuto. La prima a soccorrerlo è stata la moglie, mentre un vicino ha allertato i soccorsi chiamando il 112.

Portato in ospedale

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri. L’uomo è stato trasportato all’ospedale per essere sottoposto ad accertamenti e medicazioni. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Nel frattempo, il cane è stato isolato in attesa dell’intervento del personale del canile. Al momento non è chiaro cosa abbia scatenato l’improvvisa reazione aggressiva dell’animale.

Un episodio analogo era accaduto solo pochi giorni fa a Ronsecco, nel Vercellese. In questo caso un uomo era stato aggredito dai tre cani che aveva in casa.

Foto d’archivio

