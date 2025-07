A Borgosesia domani bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 3768m.

Mattino: cieli sereni con temperature fresche

Giovedì mattina a Borgosesia inizierà con cieli prevalentemente poco nuvolosi, aria fresca e un clima gradevole. Le temperature minime si attesteranno attorno ai 13–15 °C, mentre i venti verranno da nord-est con intensità moderata. Non si prevedono precipitazioni e l’atmosfera sarà ideale per chi inizia la giornata all’aperto.

Pomeriggio: cielo limpido e temperature in aumento

Il pomeriggio farà registrare un rialzo delle temperature fino a 25 °C, con un cielo poco o per nulla nuvoloso. I venti, deboli e provenienti dal sud, contribuiranno a mantenere un clima asciutto e stabile. È previsto zero rischio di piogge.

Sera: leggere nubi in avvicinamento, clima mite

In serata persisteranno condizioni sostanzialmente serene, con temperature attorno ai 20 °C. Qualche addensamento nuvoloso isolato potrà verificarsi, ma senza conseguenze sul fronte precipitazioni. Il clima rimarrà mite e stabile.

Tendenza meteo

Venerdì 11 luglio : alta pressione dominante con caldo nella norma, massime intorno ai 27 °C e condizioni asciutte.

: alta pressione dominante con caldo nella norma, massime intorno ai 27 °C e condizioni asciutte. Sabato 12 luglio : giornata prevalentemente serena, ma nel tardo pomeriggio è atteso un aumento dell’instabilità e possibili piogge isolate nelle ore serali.

: giornata prevalentemente serena, ma nel tardo pomeriggio è atteso un aumento dell’instabilità e possibili piogge isolate nelle ore serali. Domenica 13 luglio: ritorno dell’instabilità al Nord Italia con temporali sparsi, mentre le temperature saranno leggermente più fresche.

