Doppia scossa di terremoto in Piemonte

Nella mattinata di ieri, mercoledì 28 ottobre, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 nell’Alessandrino. Come riporta Prima Alessandria, l’evento è stato localizzato ad un chilometro da Montemarzino e a due chilometri da Casasco e Momperone. L’ipocentro del sisma è stato segnalato a 10 chilometri in profondità. Secondo la scala Richter, un evento sismico di magnitudo 2.9 è classificato come terremoto “molto leggero” e descritto nel modo seguente: generalmente non avvertito, ma registrato dai sismografi.

La scossa precedente

Cinque minuti prima una scossa di 2.4 si era sprigionata sotto Volpeglino, a cinque chilometri di distanza.

