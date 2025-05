Due valsesiani sulle e-bike in una tappa del Giro d’Italia. Roberto Viaro e Adriano Gioria hanno preso parte alla nona tappa “E” della manifestazione rosa.

Da Serravalle e da Prato Sesia fino al cuore di Siena per partecipare in bici ad una tappa del Giro di Italia. Roberto Viaro e Adriano Gioria hanno preso parte alla nona tappa E (e-bike) della grande manifestazione rosa. Erano gli unici valsesiani a cimentarsi nell’impresa. A raccontare la esperienza è Viaro, serravallese doc, che ama andare in bici e con questa tappa ha coronato un sogno nel cassetto.

Come è stato vivere questa esperienza?

Abbiamo percorso gli ultimi 45 chilometri della tappa dei professionisti in gara, utilizzando bici a pedalata assistita che abbiamo preso a noleggio. Siamo arrivati in piazza a Siena ed è stata una cosa davvero indescrivibile talmente eravamo tutti emozionati.

Non ha partecipato da solo all’iniziativa…

Insieme a me c’era Adriano Gioria di Prato Sesia. Eravamo gli unici provenienti dalla Valsesia. Eravamo in totale in 140 provenienti da diverse zone di Italia per un totale di 27 squadre capitanate da ciclisti professionisti.

Che percorso avete affrontato?

C’erano tratti differenti, siamo partiti con un bel tracciato tutto sterrato di 9 chilometri e mezzo. Tantissime sono state le salite tra le colline toscane e molte anche le discese che ci facevano arrivare anche a sfiorare i 50 chilometri all’ora. Qualcuno è anche caduto, io fortunatamente no, ero tra i primi della carovana. Seppur impegnativo, ne è valsa davvero la pena.

Avete anche poi atteso l’arrivo dei corridori del Giro d’Italia?

Ovviamente sì. Noi siamo arrivati in piazza a Siena attorniati comunque da un bel pubblico. Dopo aver lasciato le bici, nel pomeriggio siamo rimasti ad attendere i corridori del Giro di Italia e anche lì siamo rimasti estasiati non solo dall’arrivo degli sportivi ma dall’atmosfera stessa che si era creata nel cuore della città.

Per partecipare alla tappa vi siete preparati molto…

Assolutamente sì. Io amo andare in bici e quindi sono già abituato a pedalare con regolarità. Chiaro che per partecipare ad un evento del genere serve un po’ di allenamento. Ci siamo iscritti all’inizio dell’anno e poi via verso la grande manifestazione.

State già pensando al prossimo anno e quindi al prossimo Giro di Italia?

Sicuramente partecipare a questo evento è stato incredibile, vedremo per il futuro. Io sono già contento di aver preso parte a questa tappa 2025.

Quando è tornato a Serravalle è stato accolto come un grande ciclista….

In effetti non mi aspettavo di ricevere tanti complimenti da amici e conoscenti. Quando si è sparsa la voce della mia partecipazione all’iniziativa, molti mi hanno poi contattato e chiesto della iniziativa. Sono davvero felice e molto orgoglioso.

