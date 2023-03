Ecco la nuova direttissima Vercelli-Novara: 200 milioni per 11 chilometri

Ecco la nuova direttissima Vercelli-Novara: ottenuto un “anticipo” di 50 milioni di euro per avviare il finanziamento dell’opera.

Vercelli e Novara più vicine con la superstrada

Consegnato nei giorni scorsi a Vercelli il nuovo progetto per la superstrada Novara-Vercelli, la tratta extraurbana che permetterà di collegare i due capoluoghi, entrambi riferimento per la Valsesia, riducendo drasticamente i fenomeni di congestione dovuti al traffico pesante e il passaggio nei centri abitati.

«Siamo molto felici di mettere finalmente un altro tassello per la realizzazione di questo nuovo snodo viario – commentano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio con l’assessore alle infrastrutture e trasporti Marco Gabusi –. Vercelli e Novara sono province baricentriche sull’asse Torino-Milano, ad alta densità di trasporto. La strada provinciale 11 Padana Superiore costituisce a oggi il collegamento più diretto tra Vercelli e Novara, sul quale si innesta l’ingresso sulla A26».

Quattro corsie per 11 chilometri

Il progetto sostenuto dalla Regione Piemonte prevede la realizzazione di una nuova superstrada di circa 11 chilometri a due corsie per senso di marcia separate da spartitraffico e servirà un bacino di popolazione di attorno ai 300mila abitanti.

«Con questo nuova opera riusciremo ad agevolare l’attività di molte aziende del territorio – continuano Cirio e Gabusi –; ma anche avvicinare i due poli dell’Università del Piemonte Orientale e garantire, in futuro, un collegamento veloce con la nuova Città della salute di Novara in fase di progettazione».

Un costo totale di 200 milioni

La superstrada correrà lungo il tracciato della ferrovia Torino–Milano, con una fascia di rispetto di circa 30 metri, e avrà uno svincolo a Ponzana. Fondamentale sarà il superamento delle strettoie di Orfengo e Cameriano, che rallentano considerevolmente i tempi di percorrenza.

Verranno realizzati in tutto quattro svincoli, due viadotti, quattro ponti, quattro cavalcavia e cinque gallerie. Il tutto per un costo di 200 milioni, 100 per ogni lotto.

L’iter è iniziato nel 2019. La Regione Piemonte decise di varare un nuovo programma di opere strategiche e la Provincia di Novara, in accordo con quella di Vercelli, raccolse l’invito. Il nuovo piano di investimenti sulla viabilità vide la luce con il finanziamento della progettazione a carico del governo regionale: nel caso della Novara-Vercelli 50 milioni di euro.

