Esercitazioni militari nella Baraggia di Candelo.

Esercitazioni militari

Secondo quanto comunicato nelle settimane scorse dal Comando Militare Piemonte ai Comuni interessati, sono iniziate in Baraggia le esercitazioni militari che prevedono l’occupazione dell’area per ben 26 giorni nei mesi di luglio e agosto. I reparti interessati sono la brigata di Cavalleria Pozzuolo del Friuli di stanza a Gorizia e il Reggimento Artiglieria a Cavallo di Vercelli.

Nel mese di luglio i giorni interessati dalle manovre o dalle operazioni di sgombero sono esattamente 1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23 28, 29 e 30 mentre nel successivo mese di agosto i giorni sono 4, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26 e 27.

A luglio e agosto la Baraggia sarà teatro di una lunga serie di esercitazioni che prevedono anche l’impiego di carri armati e blindo. La conferma arriva da Paolo Gelone, sindaco di Candelo: «Il Comando Militare ci ha comunicato l’effettuazione di questo tipo di manovre e come sempre accade in questi casi abbiamo emesso le relative ordinanze per il divieto di accesso all’intera zona. Rispetto a quanto avvenuto nel recente passato, il periodo di utilizzo dell’intera area è indubbiamente molto più lungo».

