Estate nel bicchiere: dai mocktail al cold brew, ecco le bevande del 2026

Con l’arrivo del caldo, cambiano anche le abitudini degli italiani a tavola e nei locali. Dai cocktail analcolici ai caffè estratti a freddo, passando per bubble tea e bevande funzionali, il mondo del beverage punta sempre più su gusto, freschezza e benessere. A guidare il trend sono soprattutto giovani e famiglie, che cercano alternative leggere ma originali.

Il boom dei drink senza alcol

I protagonisti della stagione sono i mocktail, bevande analcoliche preparate con frutta, tè, spezie e ingredienti naturali. Sempre più bar propongono versioni fresche e colorate, spesso con meno zuccheri e attenzione al benessere fisico.

Cresce anche il successo dei drink “funzionali”, pensati per idratare, rilassare o dare energia. Kombucha, infusi freddi e tè botanici conquistano chi vuole stare bene senza rinunciare all’aperitivo.

Cold brew e bubble tea conquistano i giovani

Tra le bevande più richieste torna il cold brew, il caffè estratto lentamente in acqua fredda. Piace per il gusto morbido, la bassa acidità e l’effetto rinfrescante. Sempre più locali lo servono anche con latte vegetale, vaniglia o cannella.

Continua inoltre il successo del bubble tea, ormai presenza fissa nelle città italiane. Nato in Asia, unisce tè, latte e perle di tapioca colorate. Il suo stile social e la possibilità di personalizzarlo lo rendono amatissimo dalla Generazione Z.

Le evergreen che non passano mai di moda

Accanto alle novità resistono i grandi classici estivi. Spritz, granite, limonate artigianali e tè freddi restano tra le scelte più diffuse durante le giornate calde.

Non mancano poi smoothie alla frutta, frappè e centrifughe naturali, ideali per chi cerca qualcosa di fresco e veloce. L’estate 2026 conferma così una tendenza chiara: bere bene, con più qualità e meno eccessi.

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