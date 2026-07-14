«Mi aveva appena scritto buongiorno». L’ultimo messaggio della dottoressa morta in un frontale

Il messaggio di buongiorno inviato alle 7.16 e, appena venti minuti dopo, la notizia dell’incidente mortale. È questo il ricordo che accompagna il dolore di Tiziana Rinaldo, amica della dottoressa Stefania Onolfo, la cardiologa 51enne deceduta venerdì mattina nello schianto avvenuto lungo la strada statale 32 “Ticinese”, nel territorio di Bellinzago Novarese, mentre stava raggiungendo il posto di lavoro.

«Non riesco ancora a crederci – racconta ai colleghi de La Prealpina –. Mi aveva appena salutata sul social e poco dopo non c’era più. Mi sento incredula e confusa». Un ricordo che restituisce tutta la drammaticità di una tragedia che ha lasciato nello sconforto la famiglia, i colleghi e le tante persone che le erano legate.

Un’amicizia nata in ospedale

Il rapporto tra le due donne era nato nel 2021, durante il ricovero del padre di Tiziana all’ospedale di Somma Lombardo. In quei giorni Stefania Onolfo aveva seguito il paziente con grande umanità, rimanendogli accanto fino agli ultimi istanti di vita e dimostrando una sensibilità che aveva dato origine a un’amicizia profonda.

Nonostante i turni di lavoro rendessero difficili gli incontri, le due continuavano a sentirsi spesso e avevano già programmato di rivedersi. Colazioni dopo il turno di notte, lunghe chiacchierate e confidenze erano diventate appuntamenti preziosi, oggi trasformati in ricordi che rendono ancora più dolorosa la sua scomparsa.

Lo schianto dell’altra mattina

Restano ancora alcuni punti da chiarire riguardo alla dinamica dell’incidente mortale. L’impatto è avvenuto intorno alle 7.30, quando la dottoressa si stava recando al lavoro. Per ragioni che sono ancora da indagare, il suv che Onolfo guidava si trovava nella corsia opposta e qui ha trovato sul suo percorso un camion con un pesante cassone metallico.

Come riporta il Corriere di Novara, inutile il tentativo di frenare del conducente: lo scontro è stato violento e non ha lasciato scampo alla donna. Può darsi che la cardiologa si sia distratta, o sia stata colta da un improvviso malore. L’indagine è in corso.

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