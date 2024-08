Fa caldo anche alla Margherita: due giorni senza scendere sotto lo zero. Sabato pomeriggio toccati i 9 gradi. Domani altra giornata afosa, poi è previsto modesto un calo delle temperature.

Più di 48 ore con la temperatura rimasta sopra lo zero: anche ai 4554 metri di quota della Capanna Margherita il caldo di agosto si fa sentire. Il termometro ha toccato un massimo sabato alla 15, con 9 gradi, e solo la scorsa notte è sceso sotto lo zero, toccando una minima di -1,6 gradi. Una situazione peraltro analoga a quella che si era registrato lo scorso anno di questi tempi.

Secondo il Centro meteo Piemonte, «nei prossimi giorni comunque continuerà il gran caldo e sarà piuttosto afoso in pianura. Tuttavia il lieve calo dei geopotenziali in quota determinerà un aumento della tendenza temporalesca sulle Alpi già da oggi, lunedì 12 apgosto, e nei prossimi giorni, localmente con qualche breve sconfinamento sui vicini settori pedemontani verso metà settimana. Attese temperature massime nell’ordine dei 32-35 gradi ma con locali picchi superiori sulle basse pianure orientali, in lieve flessione poi da metà settimana».

Il bollettino Arpa segna “rosso” fino a domani

Intanto l’Arpa Piemonte continua ad aggiornare il bollettino del calore, che indica non tanto le temperature quanto il livello di disagio dovuto anche all’umidità. Ebbene, per la giornata di oggi e di domenina, martedì 13 agosto, su tutte le province c’è il bollino rosso. Vale a dire: «Disagio bioclimatico elevato e persistente da almeno 3 giorni con possibili effetti negativi». Un diffuso calo del disagio è previsto per la giornata di mercoledì, soprattutto sul Nord Piemonte.

Foto dalla webcam della Capanna Margherita

