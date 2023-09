Fine settimana con il sole e temperature in leggero aumento. L’alta pressione promette cielo sereno per i prossimi giorni.

Si apre un fine settimana con previsioni meteo all’insegna del bel tempo, pure se punteggiato da qualche possibile rannuvolamento. «Una nuova ed estesa area di alta pressione – spiegano dal Centro meteo Piemonte – tornerà ad espandersi sul mediterraneo centro occidentale e, in parte, anche il Piemonte. Si tratta dell’anticiclone nord africano, che però avrà il suo asse principale in Francia dove il caldo tornerà decisamente a intensificarsi. Sulla nostra regione avremo quindi un sabato e una domenica in prevalenza stabili. Domenica soleggiata salvo il transito di velature».

Una situazione che dovrebbe prolungarsi anche nei primi giorni della prossima settimana.

Si rialzano le temperature

Dopo il fresco decisamente animalo dei giorni scorsi, tornano anche ad alzarsi le temperature massime e minime, anche l’afa dell’altra settimana pare ormai un ricordo. Si parla infatti di temperature massime che nella nostra zona non dovrebbero superare i 26-27 gradi, mentre le minime saranno intorno ai 15-17 gradi.