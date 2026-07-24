Un fine settimana con temperature in calo e rischio temporali

Il fine settimana del 25 e 26 luglio porterà un cambiamento delle condizioni meteo su Vercellese, Novarese e Valsesia. Dopo diversi giorni caratterizzati da caldo moderato e notti piacevoli, secondo le previsioni del meteorologo Andrea Vuolo nella giornata di sabato una perturbazione interesserà il Piemonte, favorendo la formazione di rovesci e temporali anche di forte intensità. Domenica il tempo sarà più variabile, con un ulteriore calo delle temperature prima del possibile ritorno del caldo intenso nella prossima settimana.

Sabato con temporali in arrivo

Le ultime previsioni confermano che fino a sabato mattina il clima resterà gradevole, con temperature notturne inferiori ai 20 gradi anche nei centri urbani e valori ancora più bassi nelle campagne e nei fondovalle. Una situazione decisamente diversa rispetto alle settimane più afose dell’estate.

Nel pomeriggio e soprattutto in serata, però, una veloce perturbazione raggiungerà le Alpi occidentali, spostandosi da sud-ovest verso nord-est. I temporali interesseranno inizialmente i rilievi per poi estendersi a pianure e colline, coinvolgendo in particolare Torinese, Canavese, Vercellese e Novarese. Localmente potranno verificarsi nubifragi di breve durata, grandinate e forti raffiche di vento.

Domenica più fresca ma ancora instabile

La mattinata di domenica dovrebbe presentare alcune schiarite, ma l’instabilità non sarà del tutto esaurita. Nel corso del pomeriggio aumenta infatti il rischio di temporali, in formazione soprattutto lungo i settori montani dalla Valsesia fino al Cuneese e lungo l’Appennino, con possibili sconfinamenti verso le aree pedemontane e localmente anche in pianura.

Tra la sera di domenica e la notte il tempo tenderà progressivamente a migliorare, grazie all’arrivo di correnti più secche e al rinforzo del foehn sulle vallate alpine. Le temperature subiranno una temporanea diminuzione: le massime si fermeranno intorno ai 28-31 gradi sabato e scenderanno ulteriormente tra 25 e 28 gradi nella giornata di domenica, regalando un clima decisamente meno afoso.

Il caldo potrebbe tornare già dalla prossima settimana

La parentesi più fresca potrebbe però avere vita breve. Le elaborazioni previsionali indicano infatti un possibile rafforzamento dell’anticiclone subtropicale già a partire dall’inizio della prossima settimana, con un aumento progressivo delle temperature su gran parte del Piemonte.

Se la tendenza sarà confermata nei prossimi aggiornamenti, tra il 30 e il 31 luglio e durante la prima settimana di agosto i valori potrebbero tornare ben oltre i 35 gradi in pianura, accompagnati da un’ondata di caldo intensa e superiore alle medie climatiche del periodo. Gli esperti invitano comunque alla prudenza: trattandosi di una previsione a diversi giorni di distanza, saranno necessari ulteriori aggiornamenti per confermare l’evoluzione.

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