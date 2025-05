Fondazione FILA Museum alla Notte degli Archivi 2025: appuntamento il 6 giugno

Dal 5 all’8 giugno a Torino si terrà Archivissima, il festival nazionale Ideato e sostenuto da Promemoria Group per valorizzare e far conoscere il patrimonio archivistico nazionale, anche coinvolgendo le eccellenze museali del territorio. Per il 6 giugno, inoltre, è in programma la nuova edizione della Notte degli Archivi 2025 che prevede eventi e iniziative in diverse città, tra cui Biella.

La città piemontese, infatti, ospiterà la Notte degli Archivi 2025 che vedrà la partecipazione di Fondazione FILA Museum e di altre realtà locali, pronte a guidare il grande pubblico attraverso un percorso dedicato al ruolo fondamentale svolto dagli archivi con focus sul tessuto industriale e culturale del Biellese.

La Notte degli Archivi con Fondazione FILA Museum

La Notte degli Archivi a Biella avrà luogo la sera del 6 giugno dalle ore 18.30 alle 22:00 presso l’aula multimediale dell’IIS Eugenio Bona, in via Gramsci 22. Fondazione FILA Museum, che partecipa all’evento per il secondo anno consecutivo, sarà affiancata da altri enti e organizzazioni associate a Museimpresa, l’Associazione Italiana dei Musei e Archivi d’Impresa: si tratta, nello specifico, di Archivio Storico gruppo Sella, Maglificio Maggia, MeBo Menabrea Botalla Museum, Fondazione Sella, Fondazione Zegna, Istituto Istruzione Superiore “Eugenio Bona” e Piacenza 1733.

I partecipanti potranno conoscere le storie e i documenti di ogni archivio e museo presente, approfondendone le memorie e traendo ispirazione dai contenuti proposti. Questi saranno veicolati attraverso i più moderni strumenti innovativi, all’insegna del massimo coinvolgimento.

Le pratiche di conservazione, le procedure e ogni singolo racconto saranno illustrati attraverso video immersivi, installazioni multimediali e narrazioni digitali. Dietro la creazione di molti dei contenuti archivistici ci sono gli studenti dell’IIS Eugenio Bona, autori di spunti interessanti per offrire una visione inedita del patrimonio storico locale.

Archivissima 2025: focus sul futuro

Il futuro è indubbiamente il focus dell’edizione 2025 di Archivissima, che con lo slogan “Dalla parte del futuro” richiama l’attenzione sull’immagine e sulla percezione degli archivi, spesso visti come meri luoghi di conservazione, silenziosi e inerti.

Ogni realtà archivistica, invece, rappresenta un luogo collettivo fondamentale per la costruzione di un futuro che possa trovare le basi nella memoria del passato. Uno spazio di riflessione attiva, di progettazione e di forte ispirazione la cui funzione non si limita alla custodia di documenti, immagini e oggetti.

Notte degli Archivi: informazioni e prenotazioni

Per partecipare alla Notte degli Archivi è richiesta la prenotazione online, che può essere effettuata attraverso il sito ufficiale di MeBo Museum (per ottenere maggiori informazioni contattare il numero 351 6817705 o inviare un’email all’indirizzo info@mebomuseum.it).

È sempre possibile restare aggiornati sull’evento seguendo in canali social di Fondazione FILA Museum e delle altre realtà del gruppo Archivi Biellesi, presenti anche sul portale ufficiale della manifestazione (www.archivissima.it).

Nel corso della serata del 6 giugno sarà possibile toccare con mano la straordinaria ricchezza del patrimonio archivistico Biellese, entrando in contatto diretto con gli archivisti e i professionisti attivi nei vari Enti. Al termine della serata, inoltre, sarà allestito un aperitivo organizzato in collaborazione con l’Associazione Diversamente Chef.

