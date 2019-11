Fulminata da un malore improvviso: aveva solo 58 anni. Anna Vitale era collaboratrice scolastica in un istituto per l’infanzia.

Fulminata da un malore improvviso: aveva solo 58 anni

Un malore improvviso ha spento per sempre il sorriso di una madre e di una nonna molta conosciuta in tutto il Biellese. La morte di Anna Vitale, 58enne di Candelo, è stata un vero e proprio fulmine a ciel sereno. Fino a un attimo prima stava bene, non c’erano state avvisaglie del malore fatale che l’avrebbe portata via. Originaria di Cerignola, in Puglia, Anna viveva ormai da decenni nel Biellese, dove era arrivata insieme ai genitori. E sempre da una vita lavorava con passione come collaboratrice scolastica nella scuola dell’infanzia di Candelo.

Nel parla la ProvinciadiBiella