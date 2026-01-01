In questo giovedì 1 gennaio, al Sant’Andrea si è registrato il parto numero uno del nuovo anno 2026: ecco Gabriele. Un fatto che (pur con tutti i progetti in corso) fa nascere anche un po’ di nostalgia per un servizio che negli anni scorsi rappresentava un vanto per il Santi Pietro e Paolo.

E’ Gabriele il primo arrivato del 2026 a Vercelli. A Borgo invece primo Capodanno senza punto nascite.

Il primo fiocco del 2026 all’ospedale Sant’Andrea di Vercelli è azzurro. Alle 5.06 della notte di Capodanno è nato Gabriele, figlio di Clarissa e Davide, di Crescentino, portando gioia e un’emozione speciale nel reparto di maternità.

Il piccolo pesa 3 chili e 620 grammi e sta bene, così come la mamma, stanca ma sorridente dopo le ore del parto. Un momento di grande felicità condiviso con le ostetriche e il personale sanitario che hanno assistito la famiglia nelle prime ore del nuovo anno.

Il benvenuto del direttore Asl

A dare il benvenuto ufficiale a Gabriele è stata anche l’Asl di Vercelli, con il direttore generale Marco Ricci, che insieme a tutta l’azienda sanitaria ha rivolto un augurio speciale al nuovo nato e ai suoi genitori. Un inizio d’anno carico di speranza e di vita, che conferma ancora una volta il ruolo centrale dell’ospedale Sant’Andrea nell’assistenza alle famiglie del territorio.

Un po’ di tristezza per Borgosesia

Il primo parto dell’anno in provincia non può però non suscitare un velo di amarezza a Borgosesia, dove il punto nascite di fatto non è più attivo. E’ la prima volta dopo tanti anni che non ci sarnno fiocchi di nessun colore.

Come è noto, nel programma del nuovo assetto dell’ospedale Santi Pietro e Paolo il punto nascite è infatti stato chiuso (anche se sono ancora possibili parti). Un “sacrificio” che è stato compensato con altri progetti di potenziamento, ma un po’ di nostalgia verso un servizio che ai tempi d’oro era uno dei vanti del nosocomio, è addirittura doverosa. Anche per il personale che ci lavorava.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook