Generale Figliuolo ha visitato l’hub vaccinale di Novara.

Giovedì mattina il presidente della Provincia di Novara Federico Binatti ha partecipato, insieme con numerose autorità locali e regionali, alla visita del generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica al Centro “Ipazia” di Novara sede di un nuovo hub vaccinale. “Un momento – commenta il presidente – che è stato occasione per valorizzare un esempio del grande lavoro svolto in tutto il nostro territorio delle amministrazioni locali dall’Asl Novara , dall’ Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità , dall’ Università del Piemonte Orientale , dai medici di base, dalle associazioni di volontariato, dalle Fondazioni territoriali come Fondazione Comunità Novarese Onlus , dalle realtà del terzo settore e dalla sensibilità dei privati per velocizzare il più possibile la campagna vaccinale nel Novarese”.

