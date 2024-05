Ghemme paese dei ricchi. Secondo posto per Alagna, terza Quarona. Tutta la classifica paese per paese. In fondo ci sono soprattutto i piccoli centri dell’alta Valsesia.

Nella classifica dei redditi Ghemme è balzato al primo posto, scalzando Vocca che invece guidava la classifica lo scorso. E che invece quest’anno è scivolata addirittura al dodicesimo posto. Dopo Ghemme troviamo Alagna Valsesia e quindi Quarona al terzo posto: due centri che da parecchio tempo sono stabilmente nelle zone più alte della classifica.

Si tratta dei redditi medi pro capite calcolato sul numero dei contribuenti (cioè degli abitanti che pagano l’Irpef). E riferiti all’anno fiscale 2022, l’ultimo che è stato reso disponibile in questi giorni dal Ministero dell’economia e delle finanze. L’elaborazione dei dati è poi stata fatta dalla Intwig, società di data intelligence.

La classifica

Per quanto riguarda la nostra zona, il primato di Ghemme appare particolarmente solido, con 28.959 di imponibile medio per ogni contribuente. Più del doppio di Rimella, fanalino di coda della classifica locale, che ha fatto segnare 14.382 euro di imponibile medio all’anno. A seguire, la classifica concreta.

Comune Imponibile 2022 GHEMME 28959 ALAGNA VALSESIA 26362 QUARONA 24517 BRIONA 24396 LESSONA 24221 CRESSA 24198 CUREGGIO 24093 BORGOSESIA 23825 VALDUGGIA 23792 CAVALLIRIO 23712 SOSTEGNO 23669 VOCCA 23311 MAGGIORA 23245 SIZZANO 23191 PRATO SESIA 23151 ROMAGNANO SESIA 23064 FARA NOVARESE 22774 FONTANETO D’AGOGNA 22473 VALDILANA 22401 GRIGNASCO 22149 SCOPA 22009 VARALLO 21976 GUARDABOSONE 21898 RASSA 21887 CIVIASCO 21798 LENTA 21772 PRAY 21576 CARPIGNANO SESIA 21170 ROVASENDA 21049 SERRAVALLE SESIA 21040 PILA 21028 BOCA 20990 CAVAGLIO D’AGOGNA 20982 CAPRILE 20973 BRUSNENGO 20916 CREVACUORE 20895 ROASIO 20860 POSTUA 20852 CELLIO CON BREIA 20840 GATTINARA 20755 PORTULA 20722 PIODE 20615 LOZZOLO 20491 ALTO SERMENZA 20296 ROSSA 20164 COGGIOLA 20162 CRAVAGLIANA 20124 MASSERANO 19986 AILOCHE 19985 SCOPELLO 19813 GHISLARENGO 19618 CAMPERTOGNO 19069 VILLA DEL BOSCO 18740 ARBORIO 18505 CARCOFORO 18498 CURINO 18284 GREGGIO 17765 MOLLIA 17565 BALMUCCIA 17564 FOBELLO 16671 CERVATTO 16295 BOCCIOLETO 15469 RIMELLA 14382

Dati da leggerere correttamente

Si tratta, appunto, di valori medi dei contribuenti. Non figurano quindi coloro che non hanno percepito reddito (per esempio i bambini) né ovviamente figura l’economia “in nero”, detta così proprio perché nascosta e invisibile alle maglie dell’Agenzia delle entrate.

Il dato dà comunque un’idea del tenore di vita del paese, anche se nulla vieta che pochi milionari possano far decollare l’imponibile medio di un intero paese, soprattutto quando ci sono pochi abitanti. Resta però il fatto che in fondo alla classifica, come sempre si verifica anno dopo anno, ci sono soprattutto i piccoli centri dell’alta Valsesia.

I centri maggiori

Per quanto riguarda i paesi e le città più grosse della zona, Borgosesia è quello meglio: ottavo posto con 23.825 euro a testa. Valdilana è diciannovesima con 22.401 euro, Varallo ventiduesimo con 21.976 euro, Gattinara quarantesima con 20.755 euro. Guardando alle ultime posizioni della classifica, come accennato Rimella mostra il reddito più basso. Lo scorso anno era Boccioleto, che invece ora è risalito di una posizione.

Il dato nazionale

Per avere alcuni termini di confronto: in Italia il reddito medio 2022 ammonta a 21.752 euro, in crescita di 1.007 euro rispetto all’anno precedente. «L’impennata dei redditi – fa notare La Repubblica – non si traduce tuttavia in un vantaggio reale per i cittadini: se i redditi sono infatti cresciuti del 4,85 per cento, nello stesso anno l’inflazione era invece schizzata all’8,1 per cento».

A livello nazionale il primo posto c’è Portofino, che vanta una media stellare: 90.610 euro. Al secondo posto Lajatico (Pisa, centro dove vive Andrea Bocelli) staccatissimo con 52.955 euro, terzo posto per Basiglio (dove c’è il quartiere-giardino Milano 3) con 49.524 euro.

