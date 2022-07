Ghemme ricorda l’imprenditore Franco Crespi

Ghemme piange Franco Crespi

La comunità di Ghemme piange l’ingegner Franco Crespi, che si è spento a Chiasso, dove da tempo risiedeva. I funerali sono stati celebrati a Ghemme nei giorni scorsi, nella chiesa parrocchiale, prima della sepoltura nella cappella di famiglia. Figlio di Carlo Crespi, aveva sempre lavorato nell’importante azienda tessile di famiglia come responsabile dell’area amministrativa. La Crespi aveva portato a Ghemme sviluppo e benessere, creando nuovi posti di lavoro, case per i propri dipendenti, una colonia elioterapica per i loro figli, una casa di riposo e un campo da tennis. L’azienda oggi è chiusa, rimangono la scuola media di via Vittorio Veneto dedicata a Modesto Crespi, e il ricordo di chi ha conosciuto la famiglia. L’ingegner Franco è ricordato per la sua correttezza verso il lavoro e la stima che nutriva per i suoi dipendenti, con i quali preferiva tenere un rapporto quasi familiare e di rispetto reciproco. Il nipote Federico al termine della messa funebre ha voluto condividere un pensiero dedicato al nonno Franco. Si è detto orgoglioso di essere suo nipote e, nel citare alcuni episodi della sua vita di bambino e di adolescente, ha sottolineato il forte senso del dovere che il nonno gli ha trasmesso. Franco Crespi lascia i figli Francesca, Luca con Anta; i nipoti Federico, Chiara, Carlo e Carloalberto, che hanno incontrato i ghemmesi sul sagrato della chiesa. Piangono la scomparsa anche la sorella Adelaide e la sua famiglia. La moglie Natalia Dubini era scomparsa nel 2016.

L’ingegner Franco Crespi, scomparso la scorsa settimana a Chiasso, dove risiedeva. La salma è stata tumulata nella tomba di famiglia a Ghemme

