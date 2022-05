Giro del laghetto di Sant’Agostino per i 100 anni della Valsesiana

Gara alpina per celebrare la Valsesiana

La sezione “Valsesiana” dell’Ana, nella ricorrenza del 100esimo anniversario di fondazione, e il Gsa Valsesia organizzano la prima edizione del “Giro del Lago di Sant’Agostino”, gara di corsa in montagna in programma domenica 22 maggio, con partenza e arrivo dalla sede della “Valsesiana” nella zona industriale di Roccapietra.

Il “Giro del Lago di Sant’Agostino” sarà valido come unica prova del campionato di corsa in montagna individuale del I raggruppamento dell’Ana, che raccoglie le sezioni degli alpini di Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta e Francia. La gara sarà pertanto riservata ad alpini (soci ordinari) e aggregati (maschili o femminili, purché maggiorenni) del I Raggruppamento e militari in servizio alle Truppe Alpine.

Tracciato

Il tracciato della gara (su una distanza di circa 12 chilometri e un dislivello positivo di oltre 700 metri) si sviluppa attorno al lago di Sant’Agostino (o “lago dei rospi”), lungo un itinerario panoramico che tocca alcuni tra i punti più caratteristici dal punto di vista storico e naturalistico di questa zona della Valsesia tra i comuni di Varallo, Quarona e Cellio con Breia.

Raggiunto da Roccapietra il lago, si sale infatti ai resti del castello d’Arian e quindi in cresta fino al Poggio Cerei e Poggio Roncacci, per poi scendere a Quarona dove si imbocca la mulattiera verso San Giovanni e la Beata al Monte: da qui ci si inerpica lungo la cresta che porta al Monte Tucri (798 m) per poi affrontare una ripida e tecnica discesa fino a raggiungere la carrozzabile poco oltre lo stabilimento della Valverde.

Poche decine di metri su asfalto prima di salire alla frazione Morondo lungo la vecchia mulattiera, poi giù fino al lago di Sant’Agostino e da qui alla sede sezionale. È previsto un secondo percorso, di soli 8 km circa e con minore dislivello, destinato alle categorie over 60 anni. Gli alpini e Gsa sono al lavoro per il tracciato.

Foto di repertorio.

LEGGI NOTIZIA OGGI DA CASA: IL TUO GIORNALE COMPLETO IN VERSIONE DIGITALE