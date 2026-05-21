Attualità
Giro d’Italia, domani il passaggio tra Vercellese, Novarese e Lago Maggiore
La 13ma tappa Alessandria-Verbania attraverserà l’Alto Piemonte: migliaia di tifosi pronti lungo le strade.
La 13ma tappa del Giro d’Italia 2026 partirà venerdì 22 maggio da Alessandria per raggiungere Verbania, attraversando il Vercellese, Briona, le colline novaresi e il Lago Maggiore. La carovana rosa toccherà diversi centri del Piemonte orientale, richiamando appassionati, curiosi e famiglie lungo il percorso della corsa più amata dagli italiani.
Dal Vercellese alle colline novaresi
Dopo la partenza da Alessandria, i corridori entreranno nel territorio vercellese attraversando strade di pianura e centri abitati pronti ad accogliere il passaggio del gruppo. Il Giro d’Italia porterà visibilità a un’ampia area del Piemonte, con ricadute anche per attività commerciali, turismo e promozione del territorio.
Il percorso proseguirà poi verso Briona e successivamente verso le colline novaresi, uno dei tratti più suggestivi della tappa. Qui il paesaggio cambierà rapidamente, lasciando spazio a saliscendi e scorci panoramici che accompagneranno i ciclisti verso il Verbano. Attesi molti tifosi ai bordi delle strade. Qui sotto, la mappa con il tracciato del Giro nella nostra zona.
Lago Maggiore protagonista nel finale
Gli ultimi chilometri della tappa si svilupperanno nell’area del Lago Maggiore. Il passaggio della corsa rosa offrirà immagini spettacolari tra borghi, lungolago e strade affacciate sull’acqua. Un’occasione importante anche per la promozione turistica dell’intero territorio.
L’arrivo a Verbania chiuderà una giornata destinata a richiamare migliaia di persone. La 13ma tappa viene considerata adatta ai velocisti resistenti, ma le ondulazioni finali potrebbero creare selezione e regalare spettacolo fino agli ultimi metri.
Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook