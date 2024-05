Gli 11 sindaci consegnano a Cirio la richiesta per riaprire la Novara-Varallo. «Caro presidente, l’apertura della tratta è una necessità che non si può più rimandare».

C’è la richiesta di un incontro per presentare il piano di riapertura della ferrovia Novara-Varallo, e sotto ci sono le firme di tutti gli undici sindaci interessati. Si tratta di Varallo, Quarona, Borgosesia, Grignasco, Prato Sesia, Romagnano, Ghemme, Sizzano, Fara, Briona e Novara.

Il documento è stato portato nella giornata di oggi, venerdì 17 maggio, al presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. Si tratta in pratica di una richiesa ufficiale per discutere del programma operativo che indica come dovrebbe funzionare la tratta, una volta riaperta.

“Presidente, si deve partire subito”

I sindaci sottoloinea come il territorio abbia «l’improcrastinabile necessità del collegamento ferroviario». Un’ugenza dettata dai problemi del territorio, ma anche dalle opportunità che si presentano: vuoi i recenti lavori di manutenzione, vuoi anche l’ottimo riscontro dei treni storici, i quali sono già stati messi sui binari per un centinaio di viaggi.

Il piano: 13 corse al giorno

Come è ormai noto, il programma della riapertura prevede 13 corse quotidiane, con orari studiati per agganciarsi con le coincidenze per Milano da una parte, e con i bus per l’alta Valsesia dall’altra.

«E’ uno studio serio – sottolinea il vice sindaco di Varallo, Eraldo Botta – che permette ai pendolari e anche ai turisti di raggiungere la Valsesia in tempi rapidi con un percorso di 50 minuti da Novara, molto più veloce rispetto all’automobile. La media del viaggio in questo caso è di un’ora e mezza».

