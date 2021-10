Gran Piemonte oggi in Valsesia: quali strade chiudono e a che ora

Gran Piemonte oggi in Valsesia: le modifiche alla viabilità per consentire il passaggio dei ciclisti.

Gran Piemonte oggi

La Valsesia si prepara ad accogliere di nuovo i grandi nomi del ciclismo. Dopo il Giro d’Italia che ha fatto tappa in estate all’Alpe di Mera, ecco oggi un’altra grande vetrina per il territorio: la Gran Piemonte. La prova sarà trasmessa sui maggiori canali televisivi sportivi, inoltre sui 168 chilometri totali ci sarà un circuito di 35 chilometri tutto valsesiano. Senza dimenticare i campioni presenti: per esempio, al via ci sarà il campione italiano ed europeo, nonché vincitore dell’ultima Parigi-Roubaix, Sorry Colbrelli (Bahrain Victorious), ma anche il campione olimpico Filippo Ganna (Ineos Grenadiers).

Il percorso

Ma c’è apprensione (e proteste sui social) per gli inevitabili disagi per il traffico, con strade importanti chiuse almeno mezz’ora prima del passaggio del giro. E alcuni tratti chiusi anche per diverse, ore come accadrà nella zona di Borgosesia. La corsa è organizzata da Rcs Sport La Gazzetta dello Sport in collaborazione con la Regione Piemonte.

La 105ma edizione della Gran Piemonte, alla quale parteciperanno circa 154 corridori professionisti, parte da Rocca Canavese, percorre le strade del Canavese e del Biellese e oggi pomeriggio giunge, dopo 168 chilometri, a Borgosesia. Gli appassionati potranno seguire la corsa sia su RaiSport che su Eurosport a partire dalle 15.20, oltre che in diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+, Sky Go e Dazn.

Borgosesia

A Borgosesia, per accogliere la corsa, oggi è in vigore il divieto di transito su tutta via Vittorio Veneto, da piazza Cavour alla rotonda di Sant’Anna, dalle 6.30 alle 21. Analogamente vige il divieto di sosta, sempre sino alle 21, sullo stesso tratto della via e nei parcheggi del palazzetto prospicienti sia via Vittorio Veneto che via Marconi. Prevista dalla Questura di Vercelli anche la chiusura della strada d’ingresso a Borgosesia per chi proviene da Grignasco, presumibilmente nelle due ore antecedenti l’arrivo della carovana ciclistica.

Il Vercellese

Nel Vercellese il gruppo arriverà intorno alle 15.25 a Rovasenda, quindi prenderà la direzione verso Lenta, dove il transito è previsto alle 15.33, per poi percorrere la strada provinciale 594 verso Gattinara, con il passaggio previsto alle 15,43. Qui inizierà un anello, che porterà la carovana alla rotonda del Bowling (15,55), poi a Bornate di Serravalle (16.02), dove il gruppo svolterà verso le gallerie di Azoglio (16,07). Il ritorno in provincia avverrà da Roasio San Maurizio (16.21), da dove si imboccherà la regionale 142 fino al secondo passaggio da Gattinara (16.33). Si percorrerà nuovamente la strada delle curve di Vintebbio, ma questa volta il gruppo svolterà sul ponte sul Sesia (16.45) e attraverserà Grignasco (16.52), lanciando una prevedibile volata verso l’abitato di Borgosesia. Lo sprint attraverserà Bettole e si concluderà in via Vittorio Veneto.

Gattinara

A Gattinara la corsa transiterà due volte il primo passaggio dei ciclisti è previsto indicativamente tra le ore 15.15 e le ore 15.30 con provenienza da Lenta sulla provinciale 594 percorrendo le seguenti strade: corso Vercelli, piazza Italia a corso Valsesia per proseguire poi verso Serravalle. Mentre il secondo passaggio è previsto tra 16,15 e le 16.45 con provenienza da Roasio lungo la strada 142 a Gattinara e passerà da via Ottaviano per poi rientrare in corso Vercelli, piazza Italia e corso Valsesia, quindi proseguire poi verso Serravalle.

Come accennato, le strade interessate saranno oggetto di divieti di sosta e verranno chiuse al traffico 30 minuti prima del passaggio della corsa ciclistica, secondo quanto disposto dal prefetto.