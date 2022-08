Grandinata nel Novarese. Attesi temporali nei prossimi giorni | VIDEO

Grandinata nel Novarese. Attesi temporali nei prossimi giorni. L’estate sembre volersi prendere una pausa.

L’estate sembra volersi prendere una pausa. Già nel pomeriggio di ieri, lunedì 15 agosto, nella zona di Caltignaga e Bellinzago Novarese ha grandinato, a tratti anche pesantemente. Qui un video tratto da Centro Meteo Piemonte.

Temporali in vista

Per i prossimi giorni si parla di “sviluppo di rovesci e temporali talvolta anche molto intensi che potrebbero interessare specialmente il Piemonte occidentale e settentrionale con cumulate talvolta ingenti e con possibili criticità. Anche per questa sera non si esclude lo sviluppo di una o due celle isolate in risalita dal Cuneese verso Nord e successivamente, in nottata, rovesci e temporali potrebbero insistere sulle Alpi settentrionali della regione”.

