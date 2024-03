«Grazie Emilia». I complimenti dell’Unione montana alla sciatrice del momento. Il presidente: un orgoglio per tutto il territorio, come il padre “Gnaro”.

Buon sangue non mente, e così la giovanissima Emilia Mondinelli, figlia del mitico “Gnaro”, porta in alto i colori della Valsesia con i suoi successi sciistici.

«La vittoria nello slalom di Coppa Europa a Norefjell è la conferma delle straordinarie doti atletiche di questa giovane donna – commenta il presidente dell’Unione montana Valsesia, Francesco Pietrasanta – molto amata sul nostro territorio: siamo certi che come suo padre, mitico alpinista, conquistatore dei 14 Ottomila senza bombole d’ossigeno, Emilia continuerà a far parlare delle sue imprese».

Un talento maturato tra le nostre montagne

Come Silvio Mondinelli scoprì la sua passione per l’alpinismo ad Alagna, dove dal 1978 ha operato nel Soccorso alpino della Guardia di finanza, così Emilia, classe 2004, ha cominciato a sciare proprio sulle nostre montagne.

Dal 2020 si è distinta come specialista delle prove tecniche e nel 2021 ha esordito in Coppa Europa per approdare, nel 2023, in Coppa del Mondo. I successi sono arrivati quest’anno: il 21 febbraio ha conquisto il primo podio a Malbun in Coppa Europa, classificandosi al terzo posto, ed il 14 marzo scorso ha scalato ulteriormente il podio, piazzandosi sul gradino più alto a Norefjell, conquistando così il posto sicuro nella prossima stagione di Coppa del Mondo.

“Orgogliosi di lei”

«Siamo orgogliosi di Emilia – conclude Pietrasanta – la ringrazio a nome di tutta la Valsesia per i risultati conseguiti e l’aspetto in Unione montana per festeggiarla come merita: non appena rientrerà dagli impegni sportivi, la riceveremo a Villa Virginia per renderle onore e testimoniarle tutto l’affetto e l’apprezzamento del nostro territorio».