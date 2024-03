Prima vittoria in Coppa Europa per Emilia Mondinelli. La sciatrice valsesiana si assicura la partecipazione alla Coppa del Mondo dell’anno prossimo.

Prima vittoria in Coppa Europa per Emilia Mondinelli

Emilia Mondinelli ha conquistato ieri, giovedì 14 marzo, la sua prima vittoria sugli sci in Coppa Europa. La 19enne di Alagna Valsesia si è infatti imposta nello slalom di Norefjell, assicurandosi la matematica certezza di chiudere la stagione sul podio della classifica di specialità, visto che al termine del calendario di Coppa Europa manca solamente lo slalom delle finali di Hafjell.

Come riporta il sito della Fisi, Emilia era al comando già dopo la prima manche, e si è confermata anche nella seconda, imponendosi con il tempo di 1’51″45 ed un vantaggio di 0″22 sulla svizzera Elena Stoffel. Terzo posto per la svedese Cornelia Öhlund.

Blindata la partezipazione alla Coppa del Mondo 2024-205

Con questo successo la 19enne valsesiana si garantisce il posto fisso nella squadra azzurra per la prossima stagione di Coppa del Mondo. Come dire che quella che era una giovane promessa dello sci adesso è ufficialmente nell’olimpo delle migliori specialiste in Italia e tra le migliori in Europa.

Da ricordare che l’Italia non sale sul podio in uno slalom femminile di Coppa del Mondo da più di tredici anni. Riuscirà Emilia a offrirci questa soddisfazione la prossima stagione? Tutta la valle è con lei.