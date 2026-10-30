Halloween, mandateci i vostri selfie da paura: le foto finiranno su Notizia Oggi!

Anche quest’anno Notizia Oggi vuole raccontare Halloween attraverso le immagini dei lettori. Se avete preparato un costume, una maschera o un travestimento particolarmente divertente o spaventoso, mandateci una fotografia.

Vale tutto ciò che richiama l’atmosfera della festa del 31 ottobre: streghe, fantasmi, zombie, vampiri, zucche intagliate e naturalmente anche le creazioni dei più piccoli. L’obiettivo è costruire una grande galleria con i volti e i costumi di chi festeggerà Halloween sul nostro territorio.

Selfie, foto di famiglia e costumi dei bambini

Potete inviare un semplice selfie, una fotografia di gruppo oppure l’immagine dei vostri bambini pronti per una festa o per il tradizionale giro di “dolcetto o scherzetto”. Non serve una foto professionale: basta che il costume e i protagonisti siano ben visibili.

Le immagini potranno essere scattate durante le feste di sabato 31 ottobre oppure nei giorni immediatamente precedenti e successivi. Le fotografie selezionate saranno pubblicate sulle pagine di Notizia Oggi giovedì 5 novembre.

Come inviare le fotografie

Il modo più semplice è utilizzare WhatsApp. Il numero da salvare è 370.3518.212: sarà sufficiente allegare la fotografia e inviarla alla redazione.

In alternativa è possibile utilizzare la posta elettronica, scrivendo a notiziaoggi@notiziaoggi.it. Per permetterci di preparare in tempo la pagina dedicata, chiediamo di far arrivare il materiale entro lunedì 2 novembre.

Una pagina piena di fantasmi e streghe

L’idea è quella di trasformare il giornale in una piccola vetrina della festa, raccogliendo i travestimenti più simpatici, originali e “terrificanti” dei nostri lettori.

Dalle zucche realizzate in casa ai costumi costruiti con fantasia, ogni immagine contribuirà a raccontare come Halloween viene vissuto nei paesi della zona. Quindi preparate il costume, scattate la foto e mandatela a Notizia Oggi: potreste ritrovarvi sul giornale di giovedì 5 novembre.

Notizia Oggi anche su WhatsApp

Chi contatta la redazione attraverso WhatsApp può inoltre entrare nel servizio broadcast di Notizia Oggi, utilizzato per inviare gratuitamente una selezione delle notizie più importanti della giornata, con un numero limitato di messaggi.

Il canale permette anche di mantenere un contatto più diretto con la redazione. L’iscrizione può essere interrotta in qualsiasi momento.

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