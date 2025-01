Ieri neve in quota, domenica e lunedì sole ma temperature in calo. Nuova “spolverata” nei centri dell’alta Valsesia e sulle piste, ora clima asciutto per parecchi giorni.

Ieri neve in quota, domenica e lunedì sole ma temperature in calo

Si è aperto un nuovo fine settimana favorevole per chi scia: ancora nella serata di ieri, venerdì 10 gennaio, le montagne e alcuni centri dell’alta Valsesia sono stati imbiancati da un nuovo, per quanto sottile, strato di neve. Più cospicue le precipitazioni sul versante di Macugnaga, dove l’accumulo è stato intorno ai 20 centimetri.

Ora c’è da prepararsi a qualche giorno di freddo più intenso. «Nel fine settimana la circolazione a livello europeo cambierà con la risalita di un promontorio anticiclonico verso le Isole Britanniche – spiegano dal Centro meteo Piemonte -. E con la discesa di una massa d’aria fredda di origine artica verso la nostra regione si determinerà un marcato e significativo calo delle temperature dalla serata di sabato e nella giornata di domenica ad iniziare dalle Alpi e successivamente anche in pianura».

In vista una settimana di sole

«Il tempo – proseguono dal Centro meteo Piemonte – si manterrà prevalentemente soleggiato con un po’ di nuvolosità in transito nella prima parte della giornata di sabato. Le temperature minime subiranno un brusco calo da domenica con punte da -5 a -7 gradi in aperta campagna e nei fondovalle più freddi, massime tra 4 e 7 gradi».

Da lunedì e probabilmente per tutta la settimana il cielo sarà caratterizzato da poche nuvole e sole splendente. Temperature in leggera risalita da martedì in avanti.

