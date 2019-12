Immacolata sugli sci: aprono anche Mera e Bielmonte

Immacolata sugli sci in Valsesia: numerosi gli impianti aperti per la festività.

Immacolata sugli sci

Entra nel vivo la stagione sciistica valsesiana. Le piste di Alagna iniziano a pieno regime, apertura nel fine settimana anche per l’Alpe di Mera ma gli impianti gireranno a pieno regime dal 20 dicembre. Dopo la partenza con il botto di sabato scorso Alagna parte con tutte le piste aperte. «A disposizione – annuncia Andrea Colla, direttore di Monterosa 2000 – anche la Mullero competition». Tutti gli impianti e le piste della dorsale principale Champoluc-Frachey, Gressoney-La-Trinité e Alagna saranno aperti al pubblico collegamenti compresi. Per tutti gli amanti del fuoripista saranno regolarmente aperti il Funifor Passo dei Salati-Punta Indren e la freeride zone con condizioni stratosferiche e ben tre metri di neve freschissima.

A Mera

E da oggi impianti aperti anche all’Alpe di Mera con le piste a disposizione sabato e domenica. Poi uno stop per ripartire il weekend del 14 e 15 dicembre, mentre dal 20 dicembre al 29 marzo apertura tutti i giorni.

Anche all’Alpe di Mera tutti gli impianti e le piste saranno operativi salvo per ora il tapis roulant Campo e le piste Mera-Scopello, Trogo e Scoiattolo. Il costo dello skipass giornaliero feriale (venerdì 6 dicembre) sarà di 25 euro mentre quello festivo (sabato 7 e domenica 8 dicembre) sarà di 35 euro. A Mera già fissate anche alcune manifestazione: sabato 5 gennaio in collaborazione con la Scuola Sci Mera e la Snow School Camparient ci sarà la fiaccolata sulla pista Baita; sabato 7 marzo andrà in scena la ventiduesima edizione della Mera’s Cup. Gli ultimi due weekend di apertura verrà organizzato lo Sciarmangiando e il Water-Slide; con l’andamento della stagione verranno comunicate le date e i programmi.

A Bielmonte

A Bielmonte si apre sabato e ai piccoli discesisti sono dedicati oltre 50 maestri delle due scuole di sci e l’offerta del Consorzio turistico Alpi Biellesi: sabato per chi acquista due ore di lezione di sci consecutive la seconda ora è gratuita. Sempre per i bambini è prevista una tariffa giornaliera agevolata (5 euro) valida tutta la stagione, se accompagnati in pista da un genitore con ski pass giornaliero. E Giampiero Orleoni, in qualità di presidente di Arpiet ha promosso l’iniziativa regionale “Piemonte in pista” che permette agli under 14 di sciare gratis un giorno a scelta. «La proposta dell’assessore regionale allo sport l’abbiamo accolta da subito con favore in linea con le iniziative per facilitare l’avvicinamento dei giovani alla pratica degli sport invernali». A Bielmonte i giovani sotto i 14 anni possono sciare gratis nelle date domenica 22 dicembre, sabato 28 marzo, domenica 29 marzo.