Vettura distrutta dalle fiamme lungo la A4 a Greggio

Un’auto devastata dal fuoco lungo il tratto dell’autostrada Torino-Milano all’altezza dell’uscita di Greggio. E’ accaduto nella mattinata di ieri, giovedì 3 luglio. Intorno alle 10.30 una squadra dei vigili del fuoco della centrale di Vercelli e una dal distaccamento volontario di Santhià ha iniziato il proprio intervento lungo la A4, nella corsia in direzione Milano. L’allarme era partito per l’incendio di una vettura.

Un caso analogo, sempre sulla A4, nel territorio di Santhià, si era avuto appena un paio di settimane fa.

Auto completamente avvolta dal fuoco

Quando le squadre sono arrivate sul posto, il conducente era già fuori dall’abitacol: per fortuna si era accorto in tempo del pericolo ed era riuscito ad accostare e a mettersi in salvo, evitando anche problemi agli altri veicoli in transito. Dopo di che il fuoco era divampato.

In zona, all’arrivo dei vigili del fuoco vercellesi e snthiatesi, erano già presenti alcuni loro colleghi della Valle d’Aosta, che transitavano in quel momento. La vettura era completamente avvolta dalle fiamme quindi si è provveduto alla completa estinzione dell’ incendio e alla messa in sicurezza dell’ area coinvolta.

