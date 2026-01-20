In provincia più di 1500 mammografie nel 2025: numeri triplicati in sei anni. Entusiasta l’Asl Vetrcelli: «Un’attività di prevenzione importantissima per tutte le donne».

In provincia più di 1500 mammografie nel 2025: numeri triplicati in sei anni

Numeri in forte crescita per lo screening mammografico all’Asl di Vercelli, che tra il 2019 e il 2025 ha più che triplicato le prestazioni eseguite. In sei anni le mammografie sono passate da 487 a 1.561, con un incremento di 1.074 esami pari al 320,5 per cento: un risultato che rappresenta un vero record per l’azienda sanitaria.

Gli esami vengono effettuati negli ospedali di Vercelli e Borgosesia e nelle Case della salute di Santhià e Gattinara. Una crescita costante, anno dopo anno, resa possibile dall’impegno della Radiodiagnostica, diretta dal professor Alessandro Stecco, e dall’organizzazione di attività straordinarie, anche nei fine settimana, per rispondere alla crescente domanda di accertamenti.

LEGGI ANCHE: Salvato dopo una rianimazione di 45 minuti: “miracolo” alle Molinette

“Un dato importantissimo”

«Si tratta di un dato che premia l’impegno dell’Azienda e dei professionisti – sottolinea il direttore generale dell’Asl Vercelli, Marco Ricci – che in questi anni si sono messi a disposizione per garantire alle donne gli esami necessari e per rafforzare lo screening regionale Prevenzione Serena, fondamentale nella prevenzione del tumore alla mammella».

La mammografia è infatti l’esame di riferimento per l’individuazione precoce di noduli o lesioni non ancora palpabili e rappresenta uno strumento chiave nella lotta contro il tumore al seno. Diagnosi anticipate significano maggiori possibilità di interventi tempestivi ed efficaci.

A chi si rivolge

“Prevenzione Serena” è il programma di screening oncologici rivolto alla popolazione, con l’obiettivo di individuare eventuali tumori prima che si manifestino clinicamente. I Livelli essenziali di assistenza stabiliscono l’offerta gratuita dello screening mammografico alle donne tra i 50 e i 69 anni. In Piemonte il programma è esteso anche alle fasce 45-49 anni, con invito annuale, e 70-74 anni su adesione, mentre per le donne tra i 50 e i 69 anni l’invito è biennale.

L’accesso al servizio avviene tramite lettera di invito con l’indicazione di giorno, ora e sede dell’esame. In caso di mancato recapito, le donne appartenenti alle fasce target possono contattare il numero verde regionale 800 001141 oppure gli uffici Screening dell’Asl Vercelli al numero 0161 593283 o all’indirizzo email screening@aslvc.piemonte.it.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook